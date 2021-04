Milan-Sampdoria, Ordine critica Pioli: “Perché Saelemaekers e non Kalulu?”

Franco Ordine ha commentato così la scelta di Stefano Pioli di schierare Alexis Saelemaekers e non Pierre Kalulu in Milan-Sampdoria

Come noto, Davide Calabria era infortunato per il match tra Milan e Sampdoria. Per rimediare all'assenza del numero 2 rossonero, Stefano Pioli ha sempre schierato Diogo Dalot o Pierre Kalulu al suo posto. Ieri, invece, l'allenatore rossonero ha optato per la sorpresa Alexis Saelemaekers. Una scelta non condivisa dal giornalista Franco Ordine che, ai microfoni di 'Tutti Convocati', si è espresso così: "La partita con la Sampdoria è la conseguenza evidente che la sosta ha sottratto energie al Milan. Pioli ha sbagliato la formazione, per quale misterioso motivo è stato preferito Saelemaekers a Kalulu?".