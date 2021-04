Milan-Sampdoria, 50^ presenza rossonera per Kjaer e Krunic

Bel traguardo per Simon Kjaer e Rade Krunic in occasione di Milan-Sampdoria. I due giocatori raggiungono le 50 presenze rossonere

Stefano Pioli ha diramato le formazioni ufficiali in vista di Milan-Sampdoria. L'allenatore rossonero, tra gli altri, ha scelto di mandare in campo dal primo minuto Simon Kjaer e Rade Krunic. Per entrambi i giocatori arriva un bel traguardo: contro i blucerchiati sarà la loro 50^ presenza con la maglia del Diavolo. Segui con noi il live testuale del match