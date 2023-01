Milan, i convocati della Salernitana: c’è anche l’ex Piatek

La Salernitana ha reso noti i calciatori convocati per il match contro il Milan, tra i quali spicca l'ex rossonero Krzysztof Piatek

Ormai l'attesa sta per finire e il Milan si appresta a tornare in campo dopo la sosta imposta ai campionati per dare spazio ai Mondiali di Qatar 2022. I rossoneri scenderanno sul rettangolo verde dell'Arechi contro la Salernitana nel lunch match di mercoledì 4 gennaio.