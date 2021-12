Milan-Salernitana, Colantuono: “Affrontiamo una squadra fortissima”

Stefano Colantuono, tecnico della Salernitana, ha parlato alla vigilia della gara contro il Milan, che si giocherà a San Siro

Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. Ecco cosa ha detto: "Domani ci attende un’altra gara difficile sulla falsariga di quella contro la Juventus. Affrontiamo una squadra fortissima che palleggia molto bene e ti costringe a giocare in un certo modo. Dovremo essere bravi a ripartire bene e sfruttare le occasioni che si presenteranno. Dalla squadra mi aspetto l’atteggiamento giusto per mettere in difficoltà i nostri avversari".