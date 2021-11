Milan, Sala: “Non tornerò indietro sul nuovo stadio”

Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare del nuovo stadio di Milan e Inter, che ormai è certo: si farà. Ecco le sue parole.

Ormai ci sono pochi dubbi sul nuovo stadio di Milan e Inter, visto che il sindaco Giuseppe Sala ha deciso. Si farà. La scelta è stata presa e il primo cittadino milanese l'ha ribadito anche in un'intervista alla Stampa ieri. Ha sottolineato come si possa discutere sulla cornice, sui dettagli, ma non più sullo stadio. Ecco tutte le sue dichiarazioni a riguardo: "Giusto affrontare tematiche correlate, per esempio l'utilizzo degli oneri di urbanizzazione, Ma indietro non si torna. Da due anni, da quando le squadre mi hanno detto a chiare lettere che a San Siro non ci sarebbero rimaste, lavoro alla soluzione".