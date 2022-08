Milan, Sacchi premiato dalla UEFA: “Onorato, facevo cose normali”

Durante il sorteggio di Champions League è stato premiato Arrigo Sacchi, storico allenatore del Milan, che ha ricevuto il premio da Aleksander Ceferin, poco prima dell'inizio della cerimonia. Salito sul palco, Sacchi ha ricevuto il premio e ha rilasciato alcune dichiarazioni. Prima, era stato presentato così da Ceferin sul palco: "Sacchi è stato un visionario. Le sue squadre non avevano mai paura e attaccavano in casa e fuori, all'epoca non era così comune. Per me allora fu una sorpresa, soprattutto per una squadra italiana, vederla attaccare in ogni campo europeo. Ha detto una cosa semplice, che dice tutto: meglio avere la palla che lasciarla agli altri, meglio attaccare che difendere. Quindi merita il premio".