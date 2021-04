Milan, sabato di Pasqua vuol dire pareggio: gli ultimi precedenti / News

Un sabato di Pasqua con pareggio per il Milan contro la Sampdoria. Ma non è la prima volta: ecco gli ultimi precedenti in Serie A

Renato Panno

Una prestazione sottotono ha portato al Milan un punto che soddisfa poco in vista della lotta Champions League. Ma c'è da guardare il bicchiere mezzo pieno per aver evitato addirittura la sconfitta contro una bella Sampdoria. Il pareggio nel giorno della vigilia di Pasqua non è però una novità per i rossoneri: nelle ultime tre sfide in questo giorno, il Milan ha sempre terminato la partita con il segno X. Nell'aprile del 2017 fu Cristian Zapata a firmare un indimenticabile 2-2 nel derby contro l'Inter, mentre due anni fa ci fu un pareggio amaro contro il Parma al 'Tardini' con un gol su punizione firmato da Bruno Alves nei minuti finali dopo il vantaggio di Samu Castillejo.