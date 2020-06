Milan, sabato ci sarà una partitella in famiglia 11 contro 11

MILAN NEWS – Stando a quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, il Milan proseguirà gli allenamenti in vista del ritorno in Coppa Italia contro la Juventus, con una partitella 11 contro 11 prevista per sabato.

Un test in famiglia per testare le condizioni di tutta la rosa. Stefano Pioli vuole avere ben chiara la situazione che riguarda la sua squadra. Sky dice anche che la il giorno dopo l’amichevole, cioè domenica, i calciatori osserveranno un giorno di riposo.

Sul fronte mercato invece, il Milan è molto attivo per quel che riguarda il ruolo di difensore centrale. Si cerca con insistenza, qualcuno da affiancare stabilmente ad Alessio Romagnoli. Per saperne di più al riguardo, continua a leggere >>>

