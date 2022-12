Milan, rossoneri in partenza verso Malpensa: da lì voleranno a Dubai | PM

Il Milan partirà questa sera da Malpensa per prendere un volo per Dubai: presente il nostro inviato Stefano Bressi a Milanello

Tra pochi minuti il Milan partirà da Milanello per dirigersi verso l'aeroporto di Malpensa. Da lì i rossoneri prenderanno un volo per Dubai, dove rimarranno in ritiro fino al 20 dicembre. Durante questo soggiorno, la squadra di Stefano Pioli affronterà in amichevole l'Arsenal e il Liverpool. Intanto stando a quanto appreso dal nostro inviato Stefano Bressi, il primo calciatore a recarsi a Milanello per la partenza è stato Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese è arrivato intorno alle 13.30, mentre il secondo ad essere arrivato al Centro Sportivo di Carnago è stato Tonali due ore più tardi.