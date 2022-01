Milan, Romagnoli negativo al Covid. Mercato, derby per un top player

Diverse le notizie di questa mattina sul Milan. In primo piano la sfida contro lo Spezia, che diventa ancora più importante dopo il pareggio dell'Inter a Bergamo. Non dimentichiamoci per anche il calciomercato, con Maldini e Massara che cercano un sostituto di Simon Kjaer, che resterà fuori per tutta la stagione. Intanto Alessio Romagnoli è risultato negativo al coronavirus.