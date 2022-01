Milan-Roma, Mourinho recupera El Shaarawy | Serie A News

Stephan El Shaarawy, attaccante giallorosso, sarà a disposizione per Milan-Roma, gara che si giocherà giovedì a San Siro

Un recupero importante per Jose Mourinho in vista di Milan-Roma. Come viene riportato da Sky Sport, Stephan El Shaarawy ha recuperato dai suoi problemi fisici e sarà a disposizione per il match contro la sua ex squadra. Ovviamente l'esterno non può essere al top della condizione e dunque partirà dalla panchina. Sarà comunque un giocatore molto utile per il tecnico, che nelle ultime settimane sta proponendo con buoni risultati il 3-5-2. Le Top News di oggi sul Milan: novità di formazione contro la Roma, scelta fatta per il difensore