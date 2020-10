Milan-Roma, le curiosità: da Ibra-Dzeko a Liedholm e Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN ROMA NEWS – Scopriamo insieme alcune curiosità della sfida tra Milan e Roma, ennesimo confronto storico tra due big della Serie A. I colleghi di asroma.com, sito ufficiale giallorosso, hanno pubblicato alcune statistiche storiche e non solo della sfida:

IBRAHIMOVIC vs. DEZKO – Dovessero essere entrambi a disposizione, salvo imprevisti dell’ultimo minuto, quella di lunedì 26 ottobre sarà il primo confronto in gare ufficiali tra Edin Dzeko e Zlatan Ibrahimovic. Prima di questa gara, infatti, i due centravanti non si erano mai ritrovati di fronte in carriera. La Serie A 2020-21 è infatti la prima lega che i due bomber – 700 gol in due nei campionati europei, 489 Ibra, 281 Dzeko – condividono dall’inizio.

Nello scorso campionato con l’arrivo di Ibra a gennaio, i due non si sono sfidati in Milan-Roma 2-0 del 28 giugno 2020 (Dzeko in campo, Ibrahimovic indisponibile). In passato, né in Champions, né in altre competizioni europee, né in altri campionati e nemmeno in confronti con le rispettive nazionali si erano mai incrociati.

PIOLI CONTRO LA ROMA – Sono 23 i precedenti tra il tecnico del Milan, Stefano Pioli, e la squadra giallorossa. Il bilancio è di 4 vittorie di Pioli, 7 pareggi e 12 sconfitte. L’ultima affermazione di Pioli risale al 28 giugno 2020 in campionato, Milan-Roma 2-0.

Mentre il successo giallorosso più vicino è quello del 27 ottobre 2019, Roma-Milan 2-1 sempre di Serie A (in questa occasione, anche primo incrocio tra Pioli e Fonseca). L’ultimo pareggio risale al campionato 2018-19, Roma-Fiorentina 2-2. Pioli ha affrontato la Roma da allenatore del Parma, del Chievo, del Bologna, della Lazio, dell’Inter, della Fiorentina e del Milan.

CONFRONTO NUMERO 190 TRA MILAN E ROMA – Milan-Roma sarà la sfida numero 190 tra le due squadre. Il bilancio dei 189 precedenti è di 51 successi giallorossi, 58 pareggi e 80 affermazioni rossonere. Al Meazza, in campionato, il numero delle sfide passate si riduce a 87: 20 vittorie della Roma, 19 pareggi, 48 vittorie del Milan.

LIEDHOLM IN TESTA – Nils Liedholm, Fabio Capello e Luciano Spalletti sono i tre allenatori ad aver totalizzato più panchine nelle sfide contro il Milan. Il Barone occupa il gradino più alto del podio con 22 partite e un ruolino di 5 vittorie, 11 pareggi e 6 sconfitte. Segue Don Fabio con 14 gare (2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte). Terzo Spalletti: 13 match, 9 vittorie, 3 pareggi, 1 ko. Il toscano peraltro – prendendo in considerazione i tecnici con almeno 10 partite contro il Milan – è quello ad avere la percentuale di successo più alta, pari al 69, 2%. Paulo Fonseca è alla terza panchina contro il Milan. 1 successo e 1 sconfitta per il portoghese.