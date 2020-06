Milan-Roma, la carica di Pioli: “Sono sicuro che daremo tutto”

MILAN NEWS – Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa a Milanello. Ecco le sue sensazioni sul match di domani contro la Roma: “Sono sicuro che daremo tutto. La squadra mi sta sorprendendo per la disponibilità che mi sta dando. Abbiamo fatto tanti passi in avanti, avremo tante occasioni nonostante il calendario difficile, ma stimolante. Servirà una prestazione da Milan domani“.

Per vedere la conferenza integrale dell’allenatore del Milan, continua a leggere >>>