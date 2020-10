Milan-Roma – Ipotesi Cristante difensore centrale per i giallorossi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In vista di Milan-Roma di lunedì 26, mister Paulo Fonseca sta pensando di schierare Bryan Cristante difensore centrale.

Considerata l’assenza quasi certa di Chris Smalling (per infortunio), ecco che Cristante potrebbe giocare in mezzo alla difesa a 3 giallorossa insieme a Roger Ibanez e Marash Kumbulla. Da Trigoria giungono queste notizie, anche se stando alle ultime, Gianluca Mancini si è già negativizzato e sarà regolarmente a disposizione di Paulo Fonseca. Nella giornata di domani è previsto un allenamento in casa Roma e si capirà di più sulla probabile formazione che Fonseca schiererà. In ogni caso, il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1.

