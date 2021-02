Milan-Roma, Fonseca: “Smalling, Kumbulla e Ibanez: solo uno può farcela”

Milan-Roma, Fonseca sugli infortunati

Dopo aver vinto il match d'andata per 2-0 in Portogallo, la Roma è ad un passo dagli Ottavi di Finale di Europa League. L'allenatore giallorosso Paulo Fonseca, in conferenza stampa, ha parlato anche della gara di domenica contro il Milan, C'è qualche infortunato che può rientrare? Questa la risposta: "Chi tra Kumbulla, Smalling e Ibanez può recuperare per il Milan? Penso che per Smalling e Ibanez sarà difficile, vediamo Kumbulla che è più vicino a tornare".