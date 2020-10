Milan-Roma, Agostini: “I rigori? Ecco cosa penso” | News

Agostini ritorna sui rigori di Milan-Roma

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Massimo Agostini, ex attaccante rossonero dal 1990 al 1991, in cui ha collezionato 15 presenze e 2 gol, ha così parlato dei rigori concessi da Giacomelli in Milan-Roma. Questo il suo pensiero ai microfoni di ‘Radio Sportiva’: “Rigori Milan-Roma? Si compensano perché potevano non esserci nessuno dei due. L’arbitro non è andato a rivederli ed ha tirato dritto alla sua decisione. Rammarico per il palo del Milan in un momento importante”.

