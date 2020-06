Milan-Roma 0-0 al 45′: caldo asfissiante e poche occasioni da gol

MILAN NEWS – È terminato, da pochi istanti, a ‘San Siro‘, il primo tempo di Milan-Roma, gara valevole per la 28^ giornata della Serie A 2019-2020. I primi 45′ di gioco hanno visto le due squadre annullarsi nello 0-0 con cui sono andate al riposo.

Tanto caldo a Milano, ritmi bassi e poche occasioni da gol da ambedue le parti: una a testa per Justin Kluivert ed Edin Dzeko per gli ospiti, una a testa per Giacomo ‘Jack’ Bonaventura e Hakan Çalhanoglu per il Diavolo. PER SEGUIRE IL SECONDO TEMPO DELLA SFIDA TRA ROSSONERI E GIALLOROSSI, CONTINUA A LEGGERE >>>