Milan, sollievo per Roback: si è presentato all’incontro con il Nörrkoping

La situazione, però, sembra rientrata. Almeno secondo quanto comunica Luca Bendoni, giornalista dello staff di Gianluca Di Marzio , che ha comunicato attraverso il suo account ufficiale su 'Twitter' come il giocatore abbia dato segni di vita oggi.

"Fonti interne al giocatore riferiscono che Emil Roback, giocatore in prestito dal Milan, si sia presentato questa mattina all'incontro con il direttore del Norrköping, dopo che era scomparso per due settimane per motivi personali". Si attendono, ora, le motivazioni della sua improvvisa scomparsa. Tonali, illecito sportivo? La posizione del Milan >>>