Milan, i risultati dei rossoneri in Nazionale: a Kjaer il ‘derby’ con Giroud

"Va a Simon Kjær il "derby" rossonero della serata di Nations League. Il numero 24 del Milan è subentrato al 72' del successo per 2-0 della Danimarca sulla Francia: Simon ha così collezionato la presenza numero 121 in nazionale, salendo a -8 dal record di Peter Schmeichel. Il risultato dei danesi non è valso però la qualificazione alle Final Four in programma a giugno 2023, dato il contemporaneo successo della Croazia in Austria che "salva" anche la Francia: nei campioni del mondo in carica 65' in campo per Olivier Giroud, partito titolare al fianco di Mbappé nel 3-4-1-2 di Deschamps.