Milan, c’è la volontà di accontentare Leao. Infortuni, fascia destra a pezzi

Il tema scottante del momento è sempre il rinnovo di Rafael Leao: il Milan vuole accontentare il suo giocatore. Lunghi infortuni per Davide Calabria e Alexis Saelemaekers, mentre Gianluca Rocchi ha parlato della discussa rimessa di Sandro Tonali in Empoli-Milan. Tanti auguri a Zlatan Ibrahimovic per i suoi 41 anni! Nelle prossime schede le Top News di questa mattina.