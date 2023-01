Milan, il rinnovo di Leao può chiudersi a breve: Dimvula atteso a Milano

Una delle questioni più spinose degli ultimi tempi in casa Milan è senza dubbio quella relativa al rinnovo di Rafael Leao. Questo non tanto per la volontà del portoghese, quanto per le difficoltà legate al suo precedente rapporto con lo Sporting Lisbona. Nelle settimane più recenti, però, qualcosa sembra essersi mosso e il prolungamento col lusitano sembra essere sempre più vicino.