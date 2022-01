Milan, cosa fareste con il rinnovo di Ibrahimovic? | SONDAGGIO PM

Il Milan, tra pochi mesi, è chiamato ad una decisione importante per il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Voi cosa fareste con il rinnovo?

Una patata bollente da trattare nei prossimi mesi: o dentro o fuori. Non è facile capire al momento quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Fosse per lui giocherebbe fino a 50 anni, ma il Milan dovrà fare le proprie valutazioni per quanto riguarda la prossima stagione. La questione rinnovo divide molto le opinioni di tifosi e addetti ai lavori. Giusto prolungare il suo contratto perché lo svedese continua a segnare tanti gol o lasciarlo andare a causa di un'età fin troppo avanzata? Andare avanti con lui perché praticamente non esiste un giocatore di egual carisma o rinunciare alle sue prestazioni per gli infortuni che sono sempre più frequenti? Votate il nostro sondaggio! Tentativo last minute del Milan per Renato Sanches! Ecco perché non arriverà