Milan, rinnovo Ibrahimovic: pro e contro di una questione che divide

Come noto il contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan scadrà alla fine della stagione. L'impatto dello svedese in rossonero è stato semplicemente determinante per la veloce risalita di un club che è riuscito ad occupare nuovamente i vertici della classifica dopo anni a dir poco bui. Dopo i primi sei mesi il numero 11 si è guadagnato la conferma anche per la stagione corrente, ma a questo punto è giusto capire quali siano i pro e i contro di un altro eventuale prolungamento. Ecco l'analisi nelle prossime schede.