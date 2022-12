Milan, fatta per il rinnovo di Giroud? Manca un ultimo dettaglio

Olivier Giroud è stato uno dei 7 giocatori del Milan impegnati ai Mondiali in Qatar. Il francese ha giocato molto bene con la sua Nazionale, nonostante la delusione in finale contro l'Argentina di Leo Messi . Tornato al Milan , ci sarà da definire gli ultimi dettagli per il rinnovo dei rossoneri.

Milan, manca un ultimo dettaglio per il rinnovo di Giroud?

Secondo quanto riportato da calciomercato.com la voglia di proseguire insieme oltre la scadenza del 30 giugno 2023 ci sarebbe sia da parte di Olivier Giroud che da parte del Milan e se dal punto di vista economico l'intesa sembra essere stata trovata, per mettere nero su bianco il rinnovo di contratto ci sarebbe una distanza da colmare. Un dettaglio non di poco conto che rigurarda la durata del prossimo accordo che il club vorrebbe di durata annuale, mentre il giocatore di non meno di due anni. Un piccolo dettaglio che sembrerebbe facilmente raggiungibile.