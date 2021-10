Milan, rinnovata la partnership con StarCasinò: il comunicato

Rinnovata la partnership tra il Milan e Star Casino. Accordo rinnovato anche il Napoli e l'Inter. Ecco il comunicato

Nel rinnovare le partnership con i tre top club italiani, StarCasinò Sport ha puntato su una strategia che privilegia la brand experience, coinvolgendo le community di tifosi attraverso attività online e offline. Sul sito sono stati creati tre ambienti personalizzati per ogni club e i tifosi possono trovare su queste landing page - A.C.Milan, F.C. Internazionale Milano e S.S.C. Napoli - una selezione di contenuti esclusivi in grado di rappresentare il nuovo modo di vivere il calcio e la squadra del cuore. Non può naturalmente mancare la parte più ludica che si sviluppa attraverso attività di gamification, come quiz e giochi online, al fine di far vincere ai tifosi biglietti per seguire le partite a San Siro o al Maradona, magliette autografate e gadget brandizzati. Il nuovo approccio alle sponsorship si manifesta anche attraverso lo sviluppo di contenuti che aiutano ad analizzare le partite attraverso statistiche e curiosità. Continuano ad esserci, inoltre, interviste a calciatori del presente – utili per conoscerli al meglio, anche attraverso le passioni personali - e a quelli del passato, vere leggende che ripercorrono i momenti iconici della storia del proprio club. E infine non mancano gli articoli e le analisi degli esperti e dei giornalisti sportivi che supportano i tifosi a leggere e a comprendere le diverse fasi che la squadra vive durante la stagione.