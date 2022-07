Milan, pronto il rilancio per De Ketelaere. Ibra, firma vicina

Nella giornata di ieri il Milan è sceso nuovamente in campo dopo la vittoria dello Scudetto; il Diavolo ha battuto il Colonia per 2-1, disputando un'ottima partita e alimentando l'entusiasmo dei tifosi, che ora sperano di caricarsi ulteriormente con le novità di calciomercato. Da De Ketelaere e Tanganga, al rinnovo di Ibra e al futuro di Bakayoko: in questo pezzo faremo il punto sulle notizie rossonere più rilevanti di oggi, domenica 17 Luglio. Nelle prossime schede le Top News odierne!