Milan, rientrati tutti i Nazionali tranne uno | PM News

Tutti i giocatori impegnati in nazionale sono tornati a disposizione del Milan oggi, tranne uno che arriverà domani. Ecco di chi si tratta.

Le partite delle nazionali sono ormai archiviate, con grande delusione azzurra, e ci si può rituffare al massimo nel mondo Milan per i giocatori rossoneri. Sta per iniziare un fine settimana importantissimo e tutti sono tornati molto velocemente a disposizione di Stefano Pioli per preparare al meglio la partita. Secondo quanto appreso da PianetaMilan.it, tutti sono subito tornati a disposizione della squadra rossonera, tranne un giocatore. Si tratta di Ismael Bennacer, algerino classe 1997 che è stato eliminato e non parteciperà ai Mondiali, ma vive un momento di forma eccellente. Per lui ci è voluto un po' di più e quindi sarà a disposizione solo a partire da domani. Ecco perché potrebbe non essere titolare poi lunedì. Queste, intanto, le notizie più importanti della mattinata di oggi >>>