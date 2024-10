Milan, Tijjani Reijnders, grazie ai gol di ieri, ha raggiunto un traguardo particolare ed è anche in buona compagnia "rossonera".

Tijjani Reijnders , nella partita di ieri di Champions League vinta 3-1 contro il Club Brugge , ha segnato una doppietta . Oltre ad aver segnato i suoi primi gol stagionali , il numero 14 del Milan ha segnato anche i suoi primi gol nella massima competizione europea per club .

Grazie a questa doppietta, Reijnders ha segnato in tutte e tre le competizioni europee: Conference League (con l'AZ Alkmaar), Europa League e ieri ha segnato in Champions. L'olandese non è il solo ad aver raggiunto questo traguardo, visto che diversi giocatori l'hanno anticipato.