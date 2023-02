Milan, dalla Spagna: Regragui a Milano per Brahim Diaz

Il ct della nazionale del Marocco Hoalid Regragui, vorrebbe venire a Milano per convincere il calciatore del Milan, Brahim Diaz

Un gol pesantissimo. Quella di Brahim Diaz è stata una rete che potrebbe aver allontanato il Milan da acque veramente pericolose. Il suo futuro è ancora incerto, sia per quanto riguarda il club con il quale giocherà la prossima stagione, sia per quanto riguarda la Nazionale.

Milan, il futuro di Brahim Diaz con il Marocco?

Secondo quanto riportato da Relevo, il ct della nazionale del Marocco Hoalid Regragui, vorrebbe venire a Milano per convincere il calciatore del Milan, Brahim Diaz, a scegliere il Marocco anziché la Spagna. Il piano sarebbe quello di convocarlo già a partire dal prossimo mese di marzo. Il calciatore potrebbe scegliere entrambe le nazionali. Vedremo quale sarà il suo futuro da questo punto di vista. Per quanto riguarda quello del prossimo club, Brahim Diaz, resta tra il Real Madrid e i rossoneri. Calciomercato Milan – Ancelotti apre: “Non so se Asensio resterà qui”