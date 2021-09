Milan, Rebic serve due assist in una partita: è la prima volta in Serie A

Ante Rebic grande protagonista in Milan-Lazio con due assist decisivi. Per il croato è la prima volta che succede in Serie A

Renato Panno

Il Milan vince e convince contro la Lazio. Un 2-0 targato Rafael Leao e Zlatan Ibrahimovic che ha un minimo comune denominatore: Ante Rebic. Il croato, infatti, si è reso protagonista assoluto del match fornendo due assist ai compagni. Come fa notare il Milan sul proprio sito ufficiale questa è una prima volta assoluta per Ante, che non aveva mai servito due passaggi decisivi in Serie A nella stessa partita. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri secondo la nostra redazione >>>