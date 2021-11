Milan, Rebic è carico: il croato è di nuovo in forma

Ante Rebic, attaccante rossonero, è molto carico in vista di Fiorentina-Milan, gara che si giocherà sabato sera al Franchi

Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma sul ritorno di Ante Rebic. Sabato sera, al Franchi, c'è Fiorentina-Milan, con il croato che ha una grande chance di partire titolare. Stefano Pioli con il recupero dell'attaccante ha a disposizione un'alternativa in più che era mancata prima del derby. Rebic era entrato contro l'Inter in cui ha giocato un ottimo secondo tempo, fatto di grinta e cattiveria.