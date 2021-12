Milan: Rebic, che sfortuna! Il croato ha saltato ben 14 partite in stagione

I primi sei mesi di Ante Rebic sono stati fortemente influenzati dalla sfortuna: il croato ha saltato ben 14 partite per infortunio

Ante Rebić è ormai uno dei giocatori più importanti del Milan. Arrivato allo scadere nel mercato estivo del 2019, il croato ci ha messo qualche mese ad ingranare, ma poi non si è più fermato. Collocato a sinistra da Stefano Pioli, il giocatore ha trovato la sua dimensione perfetta per regalare assist e gol. In questa stagione, però, la sfortuna ha deciso di accanirsi su di lui. A causa di alcuni infortuni muscolari, il numero 12 ha saltato la maggior parte delle partite in tutte le competizioni. Sono ben 14 quelle in cui Rebic ha dovuto alzare bandiera bianca. Troppe per un giocatore spesso decisivo.