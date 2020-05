Milan, Rangnick assumerà un incarico inedito in Italia

MILAN NEWS – Tuttosport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Rangnick, che, a meno di clamorosi colpi di scena, arriverà al Milan. Ma quale sarà il suo ruolo? Il tedesco assumerà un incarico inedito in Italia ma molto utilizzato all’estero, cioè quello di allenatore e di direttore tecnico. Non caso, infatti, Gazidis ha lavorato diversi anni all’Arsenal, dove Wenger ricopriva il doppio ruolo.

A questo punto la figura di Paolo Maldini diventa inutile, a meno che non cambi ruolo, cosa difficile da accettare per l'ex capitano. Per quanto riguarda Ibrahimovic, Rangnick non vuole chiudere le porte a priori allo svedese, anche se per la società il modello giovani dell'Ajax resta l'esempio da seguire.