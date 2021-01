Milan, Rafael Leao presenta il suo primo album musicale (FOTO)

Novità per Rafael Leao. L’attaccante del Milan, infatti, entra ufficialmente nel mondo della musica. Il portoghese, attraverso i propri canali social, ha presentato il suo primo album dal titolo “Beginning”. All’interno ci sono sette tracce che si dividono tra rap, trap e drill.

Rafael Leao, ovviamente entusiasta per questa novità, sta condividendo tante storie sul suo profilo Instagram in merito al suo album. Già in passato Leao, in un'intervista a 4-3-3, aveva manifestato il suo interesse per la musica: "Con chi farei una canzone? Alexis Saelemaekers. Sa cantare, sa cantare. Ha fatto anche lui una canzone: me l'ha fatta sentire, è in francese. Ha pure un buon flow".