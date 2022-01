Milan, Leao si conferma ingiocabile: il portoghese adesso fa paura

Rafael Leao è la freccia più importante a disposizione del Milan in questo momento. Il portoghese manda in tilt le difese avversarie

A stupire però non è soltanto la facilità di mettere la palla in porta, ma la personalità con cui impatta la partita. Leao chiede sempre la palla ai compagni, consapevole di essere il giocatore che più può creare qualcosa di pericoloso per la squadra. E ci riesce sempre al meglio. L'ex Lille è in un momento di evidente onnipotenza tecnica e fa davvero paura. Se continua così non può che diventare un giocatore di caratura mondiale; per queso motivo il Milan non può far finta di niente in tema rinnovo. Serve un intervento immediato che consenta di mantenere in rosa un giocatore che attirerà su di sé le attenzioni dei migliori club in Europa. I contatti sono già vivi da diverse settimane com'è giusto che sia: riuscirà il Milan a tenerselo stretto? Ecco la nostra intervista esclusiva all'ex arbitro Marelli: inevitabile parlare dell'errore di Serra