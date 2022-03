Milan, Rafael Leao e il derby: tre partite senza incidere

Rafael Leao, attaccante del Milan, sta disputando una grande stagione, ma nei derby contro l'Inter non è riuscito a incidere

Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma sulla prestazione di Rafael Leao in Milan-Inter. Il portoghese sta disputando una grande stagione, ma nei derby in questa stagione non è riuscito a incidere. Anche ieri Rafa ha provato ad accendersi, ma un po' per la scelta sbagliata nell'ultimo passaggio e un po' per Handanovic, non è riuscito a fare gol. Ora comunque c'è la sfida importantissima contro il Napoli, con Zlatan Ibrahimovic che proverà ad esserci, anche se sarà difficile che possa essere convocato. Pioli dunque spera che Leao possa accendersi nella notte più importante, al Maradona, contro il Napoli di Spalletti.