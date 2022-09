Milan, Rafael Leao e il caso Sporting: già due incontri tra le società

Novità sul rinnovo di Rafael Leao con il Milan: secondo quanto riferiscono in Portogallo, i rossoneri hanno incontrato lo Sporting due volte.

La trattativa per il rinnovo di Rafael Leao da parte del Milan va avanti e su più fronti. Secondo quanto riferisce A Bola, infatti, i rossoneri starebbero cercando di abbassare l'importo dell'indennizzo che il portoghese classe 1999 deve allo Sporting per aver rescisso unilateralmente nel 2018 dopo che alcuni tifosi avevano assalito il centro sportivo della squadra lusitana.

Sembra infatti che ci siano già stati due incontri tra il Milan e la società portoghese che ha lanciato Rafael Leao nel grande calcio. Due incontri che però non hanno portato ancora a un accordo. Il presidente Frederico Varandas vuole l'intero importo e sembra comunque difficile riuscire a convincerlo.

Pochi giorni fa Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato dicendo di essere fiducioso nel trovare un accordo con il giocatore, ma ha anche detto che il Milan non c'entra nulla con lo Sporting, sorprendentemente. La società portoghese ha accolto queste parole come un modo per mettere pressione.