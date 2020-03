Milan, Rafael Leao destabilizzato dalla richiesta di risarcimento

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene scritto dalla Gazzetta dello Sport, Rafael Leao è destabilizzato dalla richiesta di risarcimento da parte dello Sporting Lisbona. Il Tas di Losanna, infatti, ha deciso che l’attaccante dovrà versare al club portoghese 16,5 milioni per essersi svincolato, in maniera unilaterale, dalla società biancoverde nell’estate 2018 in seguito delle aggressioni subite dallo Sporting Lisbona da parte di alcuni tifosi che fecero irruzione nel centro sportivo della squadra. Intanto oggi è il compleanno di un grande ex rossonero, continua a leggere >>>

