Milan, Rafael Leao convocato dal Portogallo per i play-off mondiali

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato convocato dal Portogallo per i play-off per andare i Mondiali. Ecco la lista completa

Rafael Leao convocato dal Portogallo per i play-off mondiali. E' questa la notizia diramata pochi minuti dagli andalusi attraverso il proprio account Twitter. C'erano pochi dubbi in realtà, visto che Leao sta disputando un'ottima stagione con il Milan. La notizia riguarda indirettamente anche l'Italia, visto che, la nazionale di Roberto Mancini e il Portogallo potrebbero incontrarsi per stabilire chi andrà al Mondiale in Qatar. Ecco la lista completa del Portogallo.