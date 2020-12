Milan, Rafael Leao a quota 10 gol: ecco chi ha raggiunto / News

Milan, Rafael Leao a quota 10 gol

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – La rete di Rafael Leao contro il Sassuolo è entrata nella storia: calcio d’inizio con Hakan Calhanoglu che porta palla immediatamente per il portoghese che mette in porta dopo 6 secondi e 76 centesimi. Il gol più veloce della storia della Serie A è anche il numero 10 con la maglia del Milan per l’ex Lille, che continua così il suo percorso di crescita. Un traguardo che gli permette di raggiungere nella classifica dei gol totali Riccardo Montolivo, André Silva, Samu Castillejo, Mauro Tassotti e Alessandro Nesta. L’auspicio dei tifosi del Diavolo è che Leao possa andare sempre più in alto. Il talento non manca, bisogna lavorare ancora sull’atteggiamento. Calciomercato Milan: gol al Diavolo come Hauge, interessa per l’attacco >>>