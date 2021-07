Milan, raduno fissato l’8 luglio a Milanello: ecco il programma | PM News

Manca sempre meno al giorno del raduno per il Milan, fissato l'8 luglio a Milanello. Questo il programma del primo giorno

Manca sempre meno al giorno del raduno per il Milan, fissato l'8 luglio a Milanello. Ecco il programma del primo giorno: come appreso dalla nostra redazione ci sarà la prima conferenza stampa della nuova stagione per Stefano Pioli, fissata alle ore 14. Il primo allenamento, invece, è previsto per le ore 17 e sarà aperto soltanto alla stampa accreditata.