Milan, quanto è importante Bennacer: i numeri lo dimostrano | News

Milan, il rientro di Bennacer

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si sofferma ovviamente su Spezia-Milan. La partita si giocherà questa sera all’Alberto Picco. Tra i protagonisti ci sarà Ismael Bennacer, che dovrebbe partire dal primo minuto.

Pioli può sorridere, perchè ritrova un giocatore molto importante. La rosa mette in evidenza dei dati molto interessanti: in campionato Bennacer ha recuperato 65 palloni, una media di 6,5 a partita contro i 3,95 della media ruolo. Lo stesso vale per la quantità di passaggi (425): 42,5 di media a gara, il doppio della media ruolo (25,54). Infine le verticalizzazioni: 154, media personale di 15,4, media dei colleghi di 8,83. Calciomercato Milan: sfida alla Roma per due giocatori. VAI ALLA NOTIZIA>>>