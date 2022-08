Milan, quantità e qualità per Pioli. Il focus su Adli, Diaz e De Ketelaere

Alla vigilia di Milan-Udinese della scorsa settimana, durante la classica conferenza stampa prepartita Stefano Pioli si è sentito chiedere: ''É il tuo Milan più forte?''. Con il solito pragmatismo, il tecnico parmigiano ha risposto: "E' un Milan forte, poi sarà il campo a dire se siamo meglio dell'anno scorso.Ho rivisto nei giocatori gli stessi occhi e lo stesso spirito dello scorso anno; questo mi fa sempre pensare in positivo. Nessuno di noi ha raggiunto il massimo livello, è un Milan ancora in crescita".

Parole che probabilmente non volevano andare ad intaccare in alcun modo la caratura degli straordinari ragazzi che hanno composto la rosa dei Campioni d'Italia 2022/23, ma che allo stesso tempo suonano un po' troppo modeste.

Arrivati a questo punto dell'estate, possiamo dire che il Milan non ha certamente effettuato un mercato roboante e ha anche perso due pedine importanti come Romagnoli e Kessiè; ma, guardando alla rosa rossonera nel suo complesso, Pioli può sicuramente essere soddisfatto di quanto ha a disposizione. Con l'arrivo di due ipotetici giocatori che vadano a occupare gli slot lasciati sgombri dai due ex - punto nevralgico di questa campagna acquisti, che però non dovrebbe risultare in soprese negative - il Milan, almeno sulla carta, uscirebbe tremendamente rinforzato da questa sessione di mercato; alla rosa dell'anno scorso si sono infatti aggiunti De Ketelaere, Adli, Origi e Pobega, nei fatti sostituti di Castillejo, Daniel Maldini, Pellegri/Lazetic e, nel caso molto probabile in cui dovesse uscire, Bakayoko.