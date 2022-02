Milan, quanti errori arbitrali: Messias, Kalulu, Kessie e tanto altro

Fino a questo momento è stata una stagione sfortunata per il Milan. Non solo per i tanti indisponibili che hanno colpito la squadra di Stefano Pioli, ma anche per i numerosi torti arbitrali subiti. Il Diavolo ha sempre scelto la una strada, cioè quella di non lamentarsi e di non dare alcun tipo di alibi all'ambiente, ma gli errori iniziano a essere tanti. L'ultimo quelli contro l'Udinese che hanno fatto arrabbiare sia Stefano Pioli e sia Paolo Maldini. Andiamo a scoprirli insieme.