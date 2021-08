Milan, Puyol sceglie Maldini e Nesta snobbando Chiellini e Cannavaro

Puyol si dimostra ancora una volta un fan del Milan, di Maldini e di Nesta. Ecco la sua risposta su Twitter ai migliori difensori.

Che il grande Carles Puyol, ex capitano del Barcellona, fosse un estimatore di Paolo Maldini e del Milan lo si sapeva già; ha speso parole di elogio anche per Alessandro Nesta in passato. Ora però arriva una nuova dimostrazione che farà sicuramente piacere ai tifosi rossoneri. Un po' meno, forse, a quelli bianconeri. Su Twitter, infatti, Puyol ha risposto all'account spagnolo della Champions League, che chiedeva di scegliere due difensori preferiti tra quattro opzioni del recente passato. Oltre a Nesta e Maldini c'erano Fabio Cannavaro, oggi allenatore del Guangzhou, e Giorgio Chiellini, capitano della Juventus. La scelta di Puyol è ricaduta sulla coppia rossonera. Ecco il tweet.