Milan, Pulisic segna. Kjaer vince: i rossoneri in Nazionale

( fonte:acmilan.com ) - Continua il periodo magico per Christian Pulisic , che dispensa grandi gol anche in nazionale: dopo quelli contro Lazio e Genoa in campionato, lo statunitense segna un gran gol con la maglia dell'US Men National Soccer Team nell' amichevole persa 3-1 contro la Germania . In campo da titolare - così come l'altro rossonero Yunus Musah - Pulisic ha segnato il gol del vantaggio al 27' con un'iniziativa personale: palla al piede ha tagliato il campo partendo da sinistra per poi concludere l'azione con un destro secco dal limite sotto l'incrocio dei pali più lontano. I tedeschi hanno poi ribaltato la partita grazie alle reti di Gündogan, Füllkrug e Musiala

Nella prima uscita del nuovo ct Nagelsmann, subentrato a Flick, non è sceso in campo il nostro difensore Malick Thiaw. Pulisic è stato sostituito al 75' da Paredes, Musah è rimasto in campo per tutta la durata dell'incontro. Vittoria invece per la Danimarca di Simon Kjær, che da capitano ha guidato i suoi alla vittoria per 3-1 sul Kazakhstan, con le reti di Wind e Skov (2). Ora i danesi, a quota 12 punti, condvidono con la Slovenia il primato in classifica nel Gruppo H di qualificazione a Euro 2024.