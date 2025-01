Milan, Caressa: “Pulisic, da ragazzo, era già ad alti livelli. Non molla mai”

In questa stagione, Pulisic è sicuramente tra i migliori del Milan. Pochi giorni fa, ha vinto la Supercoppa Italiana a Riyadh battendo l'Inter in finale. Il numero 11 rossonero, tra l'altro, ha segnato sia in semifinale contro la Juventus, vincendo il premio EA Sports FC Player of the Match, sia in finale contro i nerazzurri.