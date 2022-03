Milan, offerta monstre del Psg per Leao. Contatti continui con Bergwijn

Mattinata intensa sul fronte calciomercato per il Milan: sono tante le ultime notizie degne di nota. Innanzitutto attenzione al Psg, che sembra pronto ad un'offerta monstre per Rafael Leao. Dalla Spagna rilanciano l'accordo totale tra Franck Kessie e il Barcellona, mentre il Diavolo pensa a Steven Bergwijn come nuovo esterno d'attacco. Non meno importante il futuro di Paolo Maldini, ad un passo dal rinnovo, e quello di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese continuerà da calciatore o da dirigente? Nelle prossime schede le Top News di questa mattina!