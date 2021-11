Milan, ancora a parte Rebic. Migliorano le condizioni di Florenzi e Messias

Ancora lavoro personalizzato per l'attaccante del Milan Ante Rebic, mentre migliorano le condizioni di Junior Messias e Alessandro Florenzi

Novità dall'infermeria di Milanello. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', Ante Rebic sta continuando a svolgere il suo lavoro personalizzato. L'attaccante croato non ha ancora recuperato del tutto dal problema alla caviglia accusato contro il Verona, dunque difficilmente sarà a disposizione di Pioli per la partita di mercoledì contro il Porto. Migliorano, invece, le condizioni fisiche di Junior Messias e Alessandro Florenzi. Il rientro in gruppo del brasiliano e del terzino italiano è previsto per la prossima settimana.