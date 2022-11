Milan, a Dubai amichevoli di lusso. Il programma del ritiro

Molti calciatori del Milan non partiranno per il Mondiale: i rossoneri si preparano per le amichevoli previste a Dubai

Emiliano Guadagnoli

Il Milan ha battuto la Fiorentina per 2-1 e ora entra nella sosta per il Mondiale. Alcuni calciatori faranno parte della competizione in Qatar, ma molti altri resteranno a disposizione di Stefano Pioli. Un'occasione importante, magari per aggiustare meccanismi e per fare entrare ancora di più nella squadra i calciatori nuovi. Per questo il Milan volerà a Dubai, per una serie di amichevoli di lusso.

Il programma del Milan a Dubai — Il Milan parteciperà alla Dubai Super Cup 2022: il torneo amichevole andrà in scena dall'8 al 16 dicembre con la partecipazione di altre tre squadre europee molto importanti.

Liverpool, Lione e Arsenal saranno le avversarie del Milan a dicembre. I rossoneri giocheranno con i gunners il 13 dicembre alle ore 18:00 locali, mentre affronteranno i Reds il 16 dicembre alle 15:30. Un'ottima opportunità per Stefano Pioli che avrà a disposizione la maggior parte dei calciatori.

Il piano sarebbe anche quello di portare Zlatan Ibrahimovic: lo svedese dovrebbe continuare la preparazione per il rientro a Dubai. Tutte le amichevoli saranno importanti per il Milan che avrà la possibilità di verificare il proprio valore contro squadre di caratura europea e magari, per testare qualcosa di nuovo. Dubai per i rossoneri rappresenta un'opportunità di rilancio.